AK Parti İzmir'den 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla Vefa İftarı' programı

İZMİR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Teşkilatı, 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla Vefa İftarı' etkinliği çerçevesinde partide geçmiş dönemlerde görev alan siyasiler ile bir araya geldi.

Ak Parti İzmir İl Binası bahçesinde düzenlenen iftar programına ev sahibi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra, eski Ekonomi Bakanı ve geçmiş dönem AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, önceki dönem il başkanları Bülent Delican, Ömer Cihat Akay, önceki dönem milletvekilleri Nesrin Ulema, Hüseyin Kocabıyık, Tevfik Ensari, Tuğrul Yemişçi, İsmail Katmerci, Necip Kalkan, Rıfat Sait, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve çok sayıda partili katıldı.

"İzmir bu coğrafyanın en güzel kenti"

İftarın ardından konuşma yapan eski Ekonomi Bakanı ve geçmiş dönem AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, İzmir'de 1'inci parti olacaklarını belirterek, "2019 Mart'ında dediğimiz gibi; İzmir bu coğrafyanın en güzel kenti. Allah'ın izni ile İzmir mutlaka ama mutlaka AK Parti hizmetkarlığı ile tanışacak. Ancak biz ister ve çalışırsak. Birlik ve beraberliğimiz sürdürürsek mutlaka olacak. İlla ki Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. Bugüne kadar aldığımız en iyi oyu alacağız. İnşallah İzmir'de AK Parti birinci olacak. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi alnı açık yürüyecek bir tek parti vardır, o da AK Partidir" dedi.

"Kültürümüz, inancımız ana nehir gibi"

Avrupa'da her yıl 50 bin civarında Hristiyan, Müslüman oluyor diyen eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Avrupa'da binlerce Hristiyan'ın Müslüman olmaya devam etmesinden büyük endişe duyuyorlar. İslam'a 11 Eylül ile darbe vurmaya çalıştılar. Bizim kültürümüz, inancımız ana nehir gibi. Ancak bu nehrin başında iyi bir lider olmalı. Tıpkı Turgut Özal gibi, liderini bulan milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Tıpkı şu an olduğu gibi" diye konuştu.

"2023 seçimlerinde şimdiye kadar aldığımız sonuçların en iyisini alacağız"

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Ramazanın bereketini bu ay ki çalışmalarımızda İzmir'in her sokağında gördük. Çalışmalarımız biraz daha genişletmemiz lazım. Partimizin kurulduğu günden bu güne muhasebemizi yaparak inşallah 2023 seçimlerinde şimdiye kadar almış olduğumuz sonuçlardan bile iyisini alarak Cumhurbaşkanımızı yine birinci çıkartacağız" diye belirtti.

"İrtibatı kesmedik, kesmeyeceğiz"

Geçmiş dönemde görev yapan partililer ile hiç kopmadıklarına dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Vefa'nın İstanbul'da bir semt olmadığı düşüncesini yerleştirmek için çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez, kurucularımızı, mahalle başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı evlerinde ziyaret ederek bu çalışmalara başladık. Sonra toplu vefa yemekleri yaptık. Bölgelerde toplantılar yaptık. Pandemi şartlarında toplantılar yapamadık, telefonla aradık, online toplantılar ile görüşmelerimiz oldu. İrtibatı kesmedik, kesmeyeceğiz. Biz güçlü bir aileyiz! Bu ailenin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri. Ona layık olmak için çalışacağız. Yeni bir çalışma metoduna geçtik. Geçmişte görev yapan arkadaşlarımızı 30 kişilik gruplarla davet ediyoruz. Onları tek tek dinliyoruz. Şimdiye kadar 4 grup çağırdık ve onlarla dertleşip konuştuk. Arkadaşlarımız ilk günkü heyecanı taşıdığını görüyoruz. Sizinle başladık, sizlerle devam ediyoruz. Siz varsanız bu teşkilat var. Ramazan'dan sonra geçmişte görev yapan arkadaşlarımızın taleplerini yerin getirmek için il binamızda bir birim oluşturuyoruz. 2023'te Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy ile seçtirmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kulandı.

"2023'te güçlü Türkiye'yi kuracağız"

Geçmiş dönem milletvekilliği görevini yürüten ve eski vekiller adına konuşan Ali Aşlık, "Biz AK Partiyi kurarken hayallerimiz vardı ve bu hayallerimizin ötesinde işler yapıldı. Daha da yapılacak. Biz tarih yazdık ama önemli olan yazmak değil okumayı bilmek. Okumada zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bu coğrafyanın ağır bedellerini ödedik ama bu coğrafyanın nimetleri de var. Bu millet bu coğrafyanın nimetlerini de yiyecek. Tanklarla bizleri ezmelerine izin vermedik. Tanklarla bizi ezemeyenlerin sandıkta ezmesine de izin vermeyeceğiz. Biz, yaptığımız her hareket ne getirip götüreceğini hesap etmeliyiz. Bunu yaptığımızda 2023'te güçlü Türkiye'yi kuracağız" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir kurucu il başkanı İsmail Katmerci'de yapmış olduğu kısa konuşmada, "Canla başla ibadet edercesine bütün kardeşlerim AK Parti diye çalıştı. İyi ki AK Partili olmuşuz, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu partiye üye olmuşuz. 2002 seçimlerinde İzmir'in 22 milletvekili vardı ve 4-4 olmak üzere toplam 8 milletvekili çıkartıyorduk. Bugün 28 milletvekili var ancak yine 8 milletvekili çıkartıyoruz. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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