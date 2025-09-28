AK Parti İzmir'de Yeni Üyelere Rozet Takıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ak Parti'ye katılanlara parti rozeti takıldı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından "Saha Üye Çalışmaları, İstişare ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Programda AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından yeni üyelere parti rozetleri takıldı.

AK Parti İl Başkanı Saygılı, konuşmasında İzmir'in 30 ilçesinde saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

CHP'den de katılımlar olduğunu kaydeden Saygılı, "Bu da AK Parti'nin milletin tek adresi, halkımızın iradesinin gerçek temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bugün aramıza katılan her bir kardeşimizle gücümüze güç kattık. Sizlerle birlikte davamız daha da bereketlenecek, yolumuz daha da güçlenecek. Unutmayalım ki, AK Parti'nin olduğu yerde umut, hizmet, eser vardır." ifadelerini kullandı.