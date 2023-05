AK Parti İzmir'de 28 Mayıs zirvesi

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanlarının ardından; milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi, "14 Mayıs sandığı gösterdi ki; milli irade Ak Parti'nin, Cumhur İttifakının yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor. Halkımızın 28 Mayıs mührü, bu işaretin nihai noktasını koyacak" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, ilçe başkanlarının ardından; milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluştu. Bilal Saygılı, "Cumhurbaşkanımız, her zaman 'Seçim sandıkta kazanılır, sandık namustur' diyor. 14 Mayıs'ta milletimizin tercihine sahip çıkan kadrolarımız, 28 Mayıs sandığına da sahip çıkacak" dedi.

Saygılı, "AK Parti, milletin dediğini her daim başının üstünde tuttu. Her seçimde verdiği mesajı aldı, davasından ve hizmet yolculuğundan bir an bile taviz vermedi. Her seçimin ardından ayrım yapmadan milletin yanında olmaya devam etti. Bugün gelinen nokta, 21 yıllık emeğin sonucudur. Demek ki, milletimizle kurduğumuz gönül bağı çok güçlü. Demek ki, çaldığımız kapılara, girdiğimiz evlere samimiyetimizi ve gayretimizi geçirebilmişiz. Şimdi, 28 Mayıs'a, o tarihi güne başımız dik, gönlümüz rahat gidiyoruz. Sandığa çağrımızı, içimize sinerek en güçlü sesimizle yapıyoruz. Büyük Türkiye Zaferi için, sandık başına diyoruz. Daha yapılacak çok iş var ve bunları da ancak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız liderliğinde AK Parti yapar. Cumhur İttifakı yapar" diye aktardı.

Gençlere vurgu yaptı

İl Başkanı Bilal Saygılı, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından yaptığı açıklamada, özellikle gençlere seslendi. 'Gençlerin bu zaferde de izi olmalı' diyen Başkan Saygılı, şöyle devam etti:

"14 Mayıs, gençlerimizin yoğun katımları ile gerçekleştirildi. Liderimize, AK Partimize ve Cumhur İttifakına desteklerini sandıkta gösterdiler. Hepsine sonsuz teşekkürler. Şimdi onlardan aynı heyecanlı katılımı ve desteği 28 Mayıs'ta da bekliyoruz. Yarın arkalarına dönüp baktıklarında, ülkemiz için yaşadığımız güzel İzmir için ne kadar doğru bir karar verdiklerini görecekler. Onları, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyümeye devam eden Türkiye için oy kullanmaya özellikle davet ediyorum. Yarınlar onların, bizlerin bıraktığı yerden onlar devam edecek. Bu güzel ülkeye hizmet etme onurunu yarın onlar yaşayacak. Şimdi sıra, uhuletle ve suhuletle son sözü söylemekte. Huzurlu, güvenli bir atmosferde sandığa gitmekte; ama, mutlaka sandığa gitmekte. İzmir'in barış, hoşgörü ve vatanperver damarı, inanıyorum ki 28 Mayıs sandığında farkını yine gösterecek. İzmir farkı, hiçbir zaman sözde kalmamıştır. İzmir; siyasi, sosyal tüm dinamikleriyle demokratik ve güvenli bir seçim atmosferini oluşturmayı bilmiştir. Yine bilecektir. Şimdi de '29 Mayıs sabahında, kaldığımız yerden yola devam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğimiz oylarla, soluksuz hizmete ve gerçek icraat siyasetine devam diyoruz." - İZMİR

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023