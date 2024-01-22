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Hamza Dağ: İzmir'i dünya şehirleriyle yarışır hale getireceğiz

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceklerini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır hale getireceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Konak Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, eski İzmir Büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, onların tecrübelerini dinlediğini ve şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığını anımsattı.

Eski başkanlarla istişareye devam edeceklerini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır haline getireceğiz. Özellikle 30 ilçemizle sosyal belediyeciliği İzmir'e sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimizde örnek belediyecilik olacak ve mega projelerimizle bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık sorunlardan kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz ve bu inançla, bu şiarla yola çıktık. Büyükşehir belediye başkanlarımızdan tecrübelerimizi edindik. İnşallah bundan sonra da yine aynı bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da sadece önümüzdeki 65 günlük süre zarfında değil, sonraki 5 yılda da bizi İzmir'in sokaklarında her yerde göreceksiniz."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise İzmir'in marka değerini yükseltmek ve sorunlarına derman olmanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

Konak Meydanı Kemeraltı AK Parti İzmir Politika Haberler

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