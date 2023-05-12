AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları: 'Hazırız'

Ak Parti'nin İstanbul'un 3 bölgedeki Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Hazırız' mesajı verdi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı 3 bölgedeki Seçim Koordinasyon Merkezleriyle(SKM) 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalar gerçekleştirdi. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala 1'inci bölge SKM Başkanı Gıyaseddin Gergin, 2'nci bölge SKM Başkanı Ahmet Kaan ve 3'üncü bölge SKM Başkanı Mehmet Emin Özkaya açıklamalarda bulundu. SKM başkanları saha çalışmaların cumartesi günü saat 17.00'de propaganda yasağının geleceği vakte kadar süreceğini ifade ederek seçim için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

"BİZ İCRAATİN LAFLA DEĞİL, İŞLE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İstanbul 1. Bölge SKM Başkanı Gıyaseddin Gergin, "Biz Anadolu Yakası'nda, 35 milletvekili adayımızla 14 ilçemizde 367 Mahallemizde girilmedik sokak, sıkılmadık el, çalınmadık hane kapısı bırakmadan aynı emek ve gayretle çalışmalarımıza devam ettik. Biz icraatin de lafla değil, işle olduğunu biliyoruz. Milletvekili adaylarımız, ilçe yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızla seçime hazırız. Hazırlıklarımızı yaptık, inşallah başarıyla çıkacağız" diye konuştu.

"BÖLGE VE İL SKM OLARAK BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Ak Parti İstanbul 2. Bölge SKM Başkanı Ahmet Kaan ise "Biz, 9 Nisan'da milletvekili adaylarımız belli olduktan sonra sahada aktif olarak çalışmalara başladık. Milletvekili adaylarımız belli olmadan yaklaşık bir buçuk ay önce SKM kurulumunda bulunduk. İl ve bölge SKM'ler belli oldu ve biz çalışmalara başladık. 9 Nisan'da partimizin milletvekilleri belli olduktan sonra kıymetli vekillerimizle birlikte sahada çalışmalara başladık. Bu noktada biz hem bölge SKM olarak hem de İl SKM olarak bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız" dedi.

"İLK TUR İTİBARİYLE RAHAT OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Yapılan hazırlıklardan söz eden Kaan, "Biz son 1 ay içerisinde sandıkta bulunacak sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, okul sorumlularımızı, avukatlarımızı belirleyerek her halükarda sistemimizi koordine etmiş olduk. Aynı zamanda bunları bir veri olarak girileceği sistem de oluşturduk. Biz kamuoyunda dolaşan anketleri takip ediyoruz. Kendimiz de anket yapıyoruz. Ben aynı zamanda İstanbul'da Ar-Ge ve eğitim biriminin başındayım. Yani anketlerin bağlı olduğu birimin başındayım. Biz hem İstanbul hem Türkiye anketleri yapıyoruz. Hem sahanın havasını koklayarak hem de anketlere bakarak sonuca doğru gidiyoruz. Hamdolsun biz, ilk tur itibariyle rahat olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"OYUNUZUN PEŞİNDE OLUN DİYE HERKESE TEMBİHLİYORUZ"

Kaan konuşmasının devamında "Ancak kendi teşkilatlarımıza şunu ifade ediyoruz. Biz, oyların toplandığı çuvalı seçim kuruluna teslim edene kadar oyunuzun peşinde olun diye herkese tembihliyoruz. Kamuoyu yoklamalarına, bizim yaptığımız araştırmalara ve geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda yaptığımız mitinge bakıldığı zaman biz çok şükür diyoruz. Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın ve partimizin arkasında durduğu gibi şimdi de Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın arkasında duracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ BALKON KONUŞMAMIZA SEÇMENİMİZİ BEKLİYORUZ"

Seçmenin sandığa gitmesiyle ilgili konuşan Kaan, "Bizim kritik noktalarımızdan birisi de seçmeni sandığa nasıl taşıyabileceğimizin organizasyonunu yapıyoruz. Bu noktada tüm çalışmalarımızı bitirdik. Bu saatten sonra özellikle sosyal medyadan gelebilecek hoş olmayan paylaşımların altına dahi yorum yapmıyoruz, bizim gündemimizde bu yok. Biz milletimize güveniyoruz. 14 Mayıs'ta da bu güvencenin karşılığını birincisi İstanbul olmak üzere ikincisi de Ankara olmak üzere balkon konuşmamıza tüm seçmenimizi bekliyoruz" dedi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

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