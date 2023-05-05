AK Parti İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul mitingine erişim için ulaşım rehberi yayınladı. Miting için İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul mitingine erişim için ulaşım rehberi yayınladı.

Miting için İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

Ulaşım rehberinde yer alan bilgiler şöyle:

"Vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

"Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

"Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek."