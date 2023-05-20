AK Parti İstanbul Milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı

28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçilen Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ilk gün oy kullananlar arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan, Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü de yer aldı. 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde milletvekilliğine seçilen Sırakaya ve Üçüncü, saat 13.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış hatlar giden yolcu katında oylarını kullanan iki milletvekili daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN TEVECCÜH GÖSTERDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

AK Parti İstanbul 2'nci bölgeden milletvekili seçilen Sırakaya, "Bugün bir kez daha 73 ülkede 167 noktada 3 bin 455 sandıkta ve 46 gümrük kapısında vatandaşlarımız sandıklara gidiyorlar. Bir demokrasi şöleni içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir kez daha birinci turda yaptıkları gibi sandıklara sahip çıkacaklarını, Türkiye'nin gelişim sürecini yakınen takip eden vatandaşlarımız demokratik haklarından muhakkak faydalanacaklarını biliyoruz. Sabahın erken saatlerinde itibariyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy verecek noktalarda yoğun bir teveccüh gösterdiklerini görüyoruz. Vatandaşlarımızın her birisinin bir demokratik olgunluk içerisinde Türkiye'mizdeki seçim sürecine katkı sunacaklarını yakinen görüyoruz" dedi.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Seçmen kütüğünün Almanya'da kayıtlı olduğunu ve 14 Mayıs'taki seçimlerde oyunu Köln Başkonsolosluğu'nda kullandıklarını ifade eden Sırakaya, "Şu an İstanbul'daki seçim sürecine destek vermemiz hasebiyle bu sefer oyumuzu İstanbul Havalimanı'nda kullandık. Vatandaşlarımızın oylarını seri bir şekilde kullanabilme imkanının sağlanmış olduğunu görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. İlk turda olduğu gibi yüzde 53.7'lik bir siyasi katılım gerçekleştirilmişti. 1 milyon 800 binden fazla vatandaşımız sandığa gitmişti. Türkiye'deki seçmenin yüzde 5'i yurt dışında yaşamakta. İkinci turda da aynı katılımın gösterilmesi için vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek 20-24 Mayıs tarihleri arasında sandıklara sahip çıkmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞLEMLERİN YAVAŞ GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Oğuz Üçüncü de aynı heyecanla görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Üçüncü, "Yurt dışında yaşayan insanlarımız gibi biz de sandıklara geldik. Onlar da tekrar ayaklarına kadar gelmiş olan sandıklara büyük bir ilgi göstererek iradelerini yansıtacaklarını görüyoruz. Bizi telefonla arayanlar oldu. İşlemlerin yavaş gittiğini söylediler. Büyük bir heyecan var. İnsanlar tekrardan ikinci turda görevini yapmak istiyorlar. Her ne kadar bu hak tartışmaya açılsa da insanımızın yüksek bir katılımla gönül bağından ziyade vatandaşlık bağı olduğunu da sandıklara yansıtmış olacaklar." diye konuştu.

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