AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti'den seçilen 28. dönem İstanbul milletvekillerinden aralarında Hulki Cevizoğlu, Yücel Arzen Hacıoğulları, Mustafa Demir'in de bulunduğu 33 kişi mazbatalarını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. Milletvekillerine mazbataları, İstanbul Adliyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen törenle verildi. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, "11 milyon 300 bin civarında seçmeni ve 39 ilçesiyle ülkemizin en büyük şehri olarak büyük bir öneme sahip. Bizler de İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları olarak 28. dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli hassasiyeti göstererek herhangi bir aksaklığın yaşanmaması açısından tüm tedbirlerimizi aldık. Allah'a şükür bu görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz " dedi.

"İSTANBUL'UMUZ İÇİN ÇABALARINI SONUNA KADAR KULLANACAKLARINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Törende konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Dünya demokrasi tarihinde ve bizim siyasi tarihimize de en yoğun katılımlı, en güzel bir demokrasi şöleni havasında seçim geçirmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyorum sayın başkanımıza, şahsında tüm İstanbul'daki çalışan seçim kurulu ekiplerimize. Aynı zamanda hakikaten bir seçimi daha geride bırakmış olduk. Hayırlı olsun milletimiz için, memleketimiz için. Millete, ülkesine, sevdalı insanların daha iyi hizmet edebilmek için girdikleri bu yarışta milletvekili olarak seçilen, gerek partimizden, gerek diğer partilerimizden hepsini tebrik ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her birine inanıyoruz ki ülkemiz için, milletimiz için, İstanbul'umuz için daha güzel hizmetler, daha iyi hizmetler yapabilmek için gayretlerini, çabalarını sonuna kadar kullanacaklarından şüphemiz yok" dedi.

Gelecek hafta İstanbul'da çalışmalara başlayacaklarını belirten Kabaktepe, "Milletvekillerimizi hazır hızlarını almışken ara vermeyelim o şekilde devam edelim diye. Hakikaten en güzel işlerden birisi de büyükler söylerler, iyi insan kimdir, faydalı insan, erdemli insan kimdir? Bir başkasına faydalı olan kişidir derler. Bu tip makamlar hakikaten milletimizin temsilcisi olabilmenin çok güzel bir makam olduğunu düşünüyorum. O makamda görev yapan, görev yapacak olan tüm partilerdeki milletvekillerimizin de bunu gereğini layıkıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Mazbatalarımızı alıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Ama hemen İstanbul'a gelip çalışmalara devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı da "Teşkilatımızı adına sizleri tebrik ediyorum. Seçimlerin gerçekten bir demokrasi şöleni içerisinde geçmesine vesile olan başta İl Seçim Kurulumuz olmak üzere tüm seçim kurullarında görev alan değerli arkadaşlarımıza, ekiplere huzurunuzda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepimize yeni Türkiye yüzyılı hayırlı uğurlu olsun" dedi. Daha sonra İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve üyeler tarafından milletvekillerine mazbataları verildi. Mazbata töreni sonrasında AK Parti İl Başkanlığı tarafından konferans alanında açık büfe kahvaltı verildi.

"TÜRKİYE DEVLER LİGİNE ADIM ATMIŞ VAZİYETTE"Törende mazbatasını alan AK Parti milletvekili Hulki Cevizoğlu basın mensuplarının sorusu üzerine "Biz 14 Mayıs'ta milletvekili olarak seçildik. Ama o günden bu yana milletvekili olduğumuzu hissedemedik, 28 Mayıs'a kadar. 28 Mayıs'ta ikinci tura kaldığı için Cumhurbaşkanlığı seçimi aklımız, fikrimiz Cumhurbaşkanı seçimindeydi. Şimdi yavaş yavaş mazbatayı aldık ama Cuma günü de yemin ettikten sonra belki biraz milletvekili olduğumuzu hissedeceğiz. Şu anda Türkiye devler ligine adım atmış vaziyette. Mecliste de alınacak kararlarda da, Türkiye'nin gelişiminde de, yapılacak çok önemli işler var. Bizi zor görevler bekliyor ama zorluklara gönüllü olarak katıldık, razıyız. Bir demokrasi şöleni biçiminde oldu bu seçimler, açık ve net olarak Cumhurbaşkanımız da büyük fark atarak seçildi. Vatana millete hayırlı olsun güzel hizmetler olsun, diğer partili milletvekilli arkadaşlarla birlikte" dedi.

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