AK Parti İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'dan seçilen AK Parti Milletvekilleri mazbatalarını aldı. Adliyenin konferans salonunda gerçekleşen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen 28.Dönem Milletvekili Genel seçimlerine ilişkin İstanbul'dan seçilen AK Parti Milletvekilleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından mazbatalarını aldılar. Adliyenin konferans salonunda gerçekleşen törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile partililer de katıldı.

Kurul başkanı Ramazan Seçkin ile üyelerince teslim edilen mazbataları, aralarında Mustafa Hulki Cevizoğlu, Sevan Sıvacıoğlu ve Rümeysa Kadak'ın da bulunduğu 33 milletvekili teslim aldı. Bakanlar Murat Kurum ile Süleyman Soylu'nun ise mazbatalarını önceden aldıkları öğrenildi.

"Mazbatalarımızı alıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz ama hemen İstanbul'a gelip çalışmalara devam ediyoruz"

Düzenlenen törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bir seçimi daha geride bırakmış olduk. Hayırlı olsun milletimiz için, memleketimiz için. Millete, ülkesine, sevdalı insanların daha iyi hizmet edebilmek için girdikleri bu yarışta milletvekili olarak seçilen, gerek partimizden, gerek diğer partilerimizden hepsini tebrik ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilen kardeşlerimizle değerli milletvekillerimizi bugün mazbata alım töreni burada birlikte gerçekleştirelim istedik. Artık mazbatalarımızı alıp Ankara'da, yemin törenlerimizi yapıp çalışmalarımıza başlayacak ama biz önümüzdeki hafta İstanbul'da çalışmalara başlıyoruz. Dolayısıyla milletvekillerimiz hazır bu hızlarını almışken diyoruz ara vermeyelim. O şekilde devam edelim diye. Mazbatalarımızı alıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz ama hemen İstanbul'a gelip çalışmalara devam ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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