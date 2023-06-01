AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: Engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli hakim ve savcıların mülakatlarının açıklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram, Türkiye'nin engelli vali, büyükelçi ve engelliler bakanlığı göreceği bir yüzyıl olacağını söyledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak" dedi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi. 28'inci dönemin kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün Meclise gelip, milletvekilliği kaydını yaptırdı.