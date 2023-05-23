AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan, Yeşilköy'de Erdoğan'a destek istedi

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Ayan, Yeşilköy'de Erdoğan'a destek istedi

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Ayan, "Sessiz çoğunluğun dile geldiğini görüyorum"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Nilhan Ayhan, 28 Mayıs seçimleri için Yeşilköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Ayan esnafın CHP'li Bakırköy Belediyesi hakkında şikayetlerini de dinledi. Ayan, kadınlarla sohbetinde AK Parti'nin kadınlar için yaptığı hizmetleri anlattı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri yeniden sahaya indi. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Nilhan Ayan, çalışmalarına Yeşilköy'de devam etti. Sahilde bulunan kafeleri ziyaret eden Ayan, esnafın CHP'li Bakırköy Belediyesi'yle ilgili şikayetlerini dinledi. 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayan, AK Parti'nin kadınlar için hayata geçirdiği hizmetlerden söz etti.

"Cumhurbaşkanımız için sahada geziyor olmak bizim için büyük bir onur"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Bu sefer görevimiz çok daha büyük ve onurlu bir görev. Cumhurbaşkanımız için sahada geziyor olmak bizim için büyük bir onur. Özellikle kadınlar olarak cumhurbaşkanımıza vefa borcumuz var. Bize sahada kadın haklarıyla ilgili eleştiriler geliyor. Bunun genel olarak bilgi eksikliğinden olduğunu görüyoruz. Son 20 senede kadın ve insan hakları konusunda, sosyal politikalar konusunda yaptıklarımızı anlattığımız zaman, herkesin elini vicdanına koyduğunda cumhurbaşkanımızın hakkını teslim ettiğini görüyoruz" dedi.

"Sessiz çoğunluğun dile geldiğini görüyorum"

Sosyal medyada dezenformasyonun çok fazla olduğunu ifade eden Ayan, "Bugün Yeşilköy'de birçok hanımla bu konuda konuştuk. Her biri rahatladılar. Sosyal medyada gördükleri şeyler insanları karamsarlığa itiyor. Konuşulan konular gerçekle çok zıt. Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinden ya da haklarından bahsedebiliyorsak bu cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, Türk ceza kanuna, medeni kanuna koyduğu kanunlarladır. Verdiği desteklerledir. Bunun hakkını teslim etmek lazım. Delilleriyle gösterdiğimiz zaman herkes çok memnun oluyor. Onun dışında cumhurbaşkanımıza çok fazla teveccüh var. Bizim sessiz çoğunluğumuz vardı. Artık sahada sessiz çoğunluğun dile geldiğini görüyorum. Daha bir coşkulu, daha bir mutlu olduğunu görüyorum. Bu da bizi motive ediyor" dedi.

"İbre hep yukarıya doğru gitti"

Sahanın çok güzel olduğunu söyleyen Ayan, "Pazar gününe az kaldı. Her geçen gün sahaya ilk çıktığımız günden beri ibre hep yukarıya doğru gitti. Daha da yukarıya doğru gidecek. İnsanlarımızın cumhurbaşkanımıza olan güveni, teveccühü çok fazla. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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