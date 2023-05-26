AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Mustafa Demir, seçim çalışmalarına Fatih ilçesinde devam etti. Malta Çarşı'sında esnafı ziyaret eden Demir, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyerek, vatandaşları sandığa gitmeye davet etti.

'BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE KATILIMDA ARTIŞ OLACAĞINI GÖRÜYORUM'

Ziyaret sonrasında açıklamalarda Demir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'14 Mayıs'tan önce de alan çok iyiydi. Şişirme anketler milletin kafasını bulandırıyordu ama alanda insanlarla birebir yaptığımız çalışmalarda alanın çok iyi olduğunu, Cumhurbaşkanımızın şahsında büyük bir teveccüh olduğunu biliyorduk. Neticede birinci turu geçirdik. Şu anda alan 14 Mayıs öncesiyle mukayese edildiğinde daha rahatlamış. İnsanlar daha rahat kendini ifade edebiliyorlar. Birinci turu yok sayıyoruz. Bu yeni bir seçim, bu seçimin önemini insanlarımızla paylaşıyoruz. Muhakkak sandığa gitmelerini söylüyoruz. Bir önceki seçimde sandığa gelmeyenler varsa onları da davet etmelerini istiyoruz. Ben sadece Fatih'i değil ikinci bölgenin 12 ilçesini dolaştım. Daha iyi görüyorum. İnsanlar ülkenin geleceğinden daha eminler. Son 1 buçuk günümüz var. Yurt dışı seçmenlerine baktığımızda katılımın arttığını görüyoruz. Ben bir önceki seçime göre katılımda artış olacağını görüyorum. Tartışmasız, amasız, fakatsız, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kimsenin kaybetmediği ama bizim zaferimizle sonuçlanan bir netice alacağız.'

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023