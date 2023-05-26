AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefa borcumuzu ödeme gününün 28 Mayıs olduğunu söyledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem : "Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıs'tır"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Erdem Ataşehir'de işyerlerine ziyaret

İSTANBUL AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret etti. Erdem "Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıs'tır " dedi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesinde iş yerlerini ziyaret etti. Erdem, iş yeri sahipleri ve çalışanlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. İş yeri sahipleri ve çalışanlar Erdem'e desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıstır"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "14 Mayıs'tan bugüne geldiğimizde sokakta yüksek bir heyecan var. Bu iş tamamdır bitmiştir diyen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Katılımın daha fazla olacağı inancındayım. Gittiğimiz her yerde seçmenleri sandığa davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahiplenme günüdür. Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıstır. Milletimiz büyük bir bekleyişte heyecan dorukta Pazar güni bu iş tamamdır" diye konuştu.