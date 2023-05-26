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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret etti

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili İsmail Erdem, seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret etti. Erdem, "Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıs'tır" dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili İsmail Erdem, seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir'de iş yerlerini ziyaret etti. Erdem, "Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıs'tır" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, yaklaşan Cumhurbaşkanı 2. tur seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti. Erdem, iş yeri sahipleri ve çalışanlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. İş yeri sahipleri ve çalışanlar Erdem'e desteklerini ileterek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili İsmail Erdem, "14 Mayıs'tan bugüne geldiğimizde sokakta yüksek bir heyecan var. Bu iş tamamdır, bitmiştir diyen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Katılımın daha fazla olacağı inancındayım. Gittiğimiz her yerde seçmenleri sandığa davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahiplenme günüdür. Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumuzu ödeme günü 28 Mayıs'tır. Milletimiz büyük bir bekleyişte, heyecan dorukta. Pazar günü bu iş tamamdır" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Erdem Milletvekili Ataşehir İstanbul Politika Haberler

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