Ak Parti İstanbul Milletvekili Işık Ercan: "28 Mayıs'tan sonra Türkiye şahlanışa geçecek"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Işık Ercan'dan STK'lara ziyaret

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Tuba Işık Ercan seçim çalışmaları çerçevesinde Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Işık Ercan, "İnşallah 28 Mayıs eşiğini atlattıktan sonra Türkiye yüzyılına ve Türkiye'nin şahlanışına geçeceğiz." dedi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Tuba Işık Ercan Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Işık Ercan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek selamlaşarak üyelerle sohbet etti. STK üyeleri Milletvekili Tuba Işık Ercan'a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

"28 Mayıs'tan sonra Türkiye şahlanışa geçecek "

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Tuba Işık Ercan, " İnşallah 28 Mayıs eşiğini atlattıktan sonra Türkiye yüzyılına ve Türkiye'nin şahlanışına geçeceğiz. Bugün STK üyeleri kardeşlerimiz ile hasbihal ederek dertlerini dinlemeye gayret ettik. İnşallah sorunları çözümü Ak Parti'de diyoruz. Çözümlerimiz de mevcut. Bizler sadece seçime kadar değil, seçimden sonra da sahalarda olacağız inşallah" diye konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023