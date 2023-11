AK Parti İstanbul Milletvekili Ekinci: "75 yıldır Filistinlilere sunulan üç seçenek var, üçünün de sonu ölüme çıkıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, "75 yıldır Filistinlilere sunulan üç seçenek var: Üçünün de sonu ölüme çıkıyor. Muhasara altında açlıktan ölmek, İsrail'in atacağı bombalarla ölmek, savaşarak onuruyla ölmek. Gazzeli, onuruyla ölmeyi seçmiştir. Biz onurun yanındayız. Soykırımın karşısındayız" dedi.

Ekinci, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Filistin İsrail arasındaki çatışmaya dikkat çekti. Ekinci, bir aydır Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde canlı yayında bir insanlık dramının, bir katliamın yapıldığını belirterek, "360 kilometreye sıkıştırılmış 2,3 milyon Filistinlinin başına tonlarca bomba yağdırılıyor. Yıkılan binalar ve evler masum insanlara mezar oluyor. Elektrikler kesiliyor. Gazze karanlığa gömülüyor. Hastaneler bombalanıyor, hastalar öldürülüyor. Sular kesiliyor, insanlar susuz bırakılıyor. İnsani yardım kapıları kapatılıyor, insanlar açlığa mahkum ediliyor. Tüm dünya bir soykırımı, an be an kayıt altına alıyor ve canlı yayında izliyor" dedi.

Ekinci, insan haklarının, adaletin, demokrasinin ve özgürlüğün sahte savunucuları olan batının yaşananlara sadece seyirci kalmadığını ve tüm güçleriyle desteğe koştuğunu ifade ederek, "Yaşanan barbarlığın bizzat faili ve mimarları olduklarını, bir kez daha hiç gizlemeden gösteriyorlar. Ukrayna direnişini haklı görüyor, her türlü desteği veriyorlar. Filistin direnişini haksız görüyor, yapılan sivil protestoları dahi engelliyorlar. Bir yüzyıl önce bu toprakları parçalamak için kullandıkları etnografik ve mezhepsel milliyetçilik gibi ideolojiler üzerinden kurdukları legal ve illegal örgütlerle bölüp parçalamaya devam ediyorlar. Vakti zamanında "yalan tarih kitapları" yazarak ve bunları durmaksızın anlatarak bizi, kendimize, tarihimize ve coğrafyamıza yabancılaştırarak nasıl yalnızlaştırdıklarını üzülerek yaşıyoruz. Hemen hemen tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi bizde de kedi-köpek-böcek, ot-ağaç-çiçek gibi konularda çığırtkanlık yapan ama 31 gündür yaşanan soykırım karşısında gıkı çıkmayan bir kısım akademisyen, sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi kılıflara bürünmüş yığınlarca Siyonist devşirmelere tanık oluyoruz."

Ekinci şöyle konuştu:

"75 yıldır Filistinlilere sunulan üç seçenek var: Üçünün de sonu ölüme çıkıyor. Muhasara altında açlıktan ölmek, İsrail'in atacağı bombalarla ölmek, savaşarak onuruyla ölmek. Gazzeli, onuruyla ölmeyi seçmiştir. Biz onurun yanındayız. Soykırımın karşısındayız. Sesimizi duymak istemeyen sağır dünyaya. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önerilerini bir kez daha hatırlatarak sesleniyorum. Ateşkes, amasız-fakatsız, hemen şimdi yapılmalı. Savaş derhal durdurulmalı. İnsani yardım kapıları acilen açılmalı. İki devletli çözüme hızla gidilmeli. Garantörlük mekanizması devreye sokulmalı." - ANKARA