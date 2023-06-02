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AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın kaydını yaptırdı

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın kaydını yaptırdı AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, TBMM'de kaydını yaptırdı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın kaydını yaptırdı

ANKARA - AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, TBMM'de kaydını yaptırdı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da babası eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ile birlikte Meclise gelerek kaydını yaptırdı. Kayıt işleminin ardından Ayaydın, babasının eski bir siyasetçi olması ile ilgili soruya, "Zor ama avantajları da olan bir durum. Babam benim her zaman örnek aldığım biriydi. Onun yolundan devam edeceğim inşallah" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

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