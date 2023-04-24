AK Parti İstanbul milletvekili adayı Prof. Dr. Yerebakan'dan hastane ziyareti

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kalp ve Damar Cerrahı ??????Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde hastaların sorularını yanıtlayıp bazı vatandaşları muayene etti.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kalp ve Damar Cerrahı ??????Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde hastaların sorularını yanıtlayıp bazı vatandaşları muayene etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların televizyon ekranlarından tanıdığı Yerebakan, 14 Mayıs'taki seçimler için saha çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yerebakan, hastaların sağlık konusundaki sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerebakan, hayatı boyunca hastalarının yanında olmaya karar verdiğini belirtti.

Bugün de Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde olduklarını dile getiren Yerebakan, "Hastalarımızı ziyaret ettim. Özellikle hasta olan kişilerin en çok ihtiyacı olan şey, şefkat ve empatidir. Bir taraftan memnuniyetleri dinlerken diğer taraftan şikayetleri de dinlemek gerekiyor. Onlar için neler yapabileceğimi öğrenmek için bu hastaneye geldim. Seçim bölgemde her gün farklı hastanelere gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalığı konusunda Prof. Dr. Yerebakan'dan tavsiyeler aldığını belirten İlhan Yüksel, "Bir rahatsızlık dolayısıyla hastaneye geldim, serum takılmasını bekliyorum. Milletvekili adayı tam zamanında geldi, bir kalp rahatsızlığım da vardı. Bu konuda bana bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Var olsun, sağ olsun. Ülkemize sonuna kadar hizmet edeceklerinden şüphem yok." şeklinde konuştu.