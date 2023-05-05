AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Durgut, Pendik'te İş Yerleri ve Fabrikaları Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, Pendik'te iş yeri ve fabrikaları ziyaret ederek işverenler ve işçilerle sohbet etti.

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, Pendik'te iş yeri ve fabrikaları ziyaret etti.

Durgut, işverenlerle ve işçilerle sohbet etti, kendilerine hayırlı işler dileklerinde bulundu. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret ederek çiçek veren Durgut'a ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Durgut, işçilerinin çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan bir cam fabrikasında kadın işçilerle sohbet ederek kendilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu, ayrıca camın üretim aşamaları hakkında çalışanlardan bilgi aldı.