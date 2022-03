AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın danışma meclisleri tamamlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 6 ayda bin 200 teşkilat programı yaptıklarını belirterek, "2023 seçimi, milletiyle bütünleşmiş Ak Parti'nin zaferi olacaktır." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ilçe teşkilatlarının danışma meclisleri tamamlandı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclislerine, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

2023 seçimlerinin yol haritası çizildi

Danışma meclislerinde 2023 seçimlerine giden süreçte devam eden çalışmalar, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu. Teşkilat mensuplarının sorumlu olduğu bölgelerde halkın dile getirdiği sorunlar masaya yatırılarak, çözüm önerileri tartışıldı. İlçeler özelinde mahalle mahalle yürütülecek seçmen çalışmalarında yol haritası çizildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, danışma meclislerinde yaptığı konuşmalarda, 6 ay içerisinde bin 200 teşkilat programını tamamladıklarını aktardı.

"İnsan odaklı siyaset anlayışının savunucusu olacağız"

AK Parti'nin 20 yıllık süreçte, hizmet noktasında Türkiye'yi birden bine taşıdığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Biz konuşup çalışmayanlardan, söz verip unutanlardan değiliz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, milletimizin talebi bizim politikamızdır. 20 yıldır, ülkemizin her köşesini üstün hizmetlerle tanıştırmamız, karşılaştığımız her sorunu kararlılıkla aşmamız, gelecek adına en büyük sözümüzdür. Hep başardık, yine başaracağız. Bizim anlatacak çok şeyimiz var. Sloganımız hiç değişmeyecek. AK Parti her yerde ve herkesle birlikte hamdolsun. Böylesine büyük ve samimi bir kardeşlik hikayesi, hiç unutulmayacak. Hem ülkemizde hem de dünyada insan odaklı siyaset anlayışının savunucusu olacağız."

"Yeniden kazanacak olan Türkiye'dir"

Kabaktepe, 2023 seçimlerinde zafere olan inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, yeniden kazanacak olan Türkiye ve onun kalbi AK Parti olduğunu söyledi.

Birleştirici ve kuşatıcı lideriyle AK Parti'nin her şehriyle hep beraber Türkiye olabilen ve ülkenin geleceğini kuran parti olduğunu dile getiren Kabaktepe, "2023 zaferi milletiyle bütünleşmiş AK Parti'nin zaferi olacaktır. AK Parti kadroları olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve medeniyet değerlerimizin bilinciyle milletimize hizmet etme derdindeyiz. Çünkü eser siyasetinin tek adresi AK Parti'dir." diye konuştu.