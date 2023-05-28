AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Seçim Kutlamaları Başladı

Ak Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığına gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ederken, çok sayıda vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlamak için AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Alanı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. İl Başkanlık Binası önünde toplanan vatandaşlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL