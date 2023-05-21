AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşları sandık görevine davet etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına" sloganıyla vatandaşları sandıklarda gönüllü olmaya davet etti. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için çalışmalara hız verildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına" sloganıyla vatandaşları sandıklarda gönüllü olmaya davet etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için çalışmalara hız verildi.

"Seçim sandıkta kazanılır" parolasıyla sandık güvenliğine özen gösteren AK Parti İl Başkanlığı, seçim günü sandıklarda görev almak isteyen vatandaşlar için gönüllü başvuru sistemi geliştirdi.

"Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına" sloganıyla vatandaşlara yapılan davette, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kardeşim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta en güçlü şekilde tekrar seçmek için sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Büyük Türkiye Zaferi için Hep Birlikte Sandığa' diyerek oyumuzu kullanacağız ve sandıklarımıza sahip çıkacağız. Unutma, seçim sandıkta kazanılır. Görev almak, gönüllü olmak için linke tıklayabilirsin."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı "buyukturkiyezaferi.com" internet sitesi aracılığıyla gönüllü sandık görevlisi olmak isteyenler kolayca kayıt yaptırabiliyor. İnternet sitesi adresine giren gönüllü adayları, isim, soy isim, kimlik ve iletişim numaralarıyla görevlendirilmek istediği sandığı yazıp kayıt oluşturabiliyor.

Ayrıca gönüllüler ihtiyaca göre farklı ilçelerde de görev alabiliyor. İnternet sitesinde gönüllüler için bilgilendirme kılavuzu da bulunuyor.

Seçim günü yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu kılavuzda yer alıyor.

Kılavuzda, seçim günü sandık gönüllülerinin görevlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sayım döküm işlemleri başlamadan 1 saat önce yani saat 16.00'da gönüllü olduğumuz sandığın başında hazır bulunacağız. Saat 17.00'de oy verme işlemi sonuçlanacak ve oy sayımına geçilecek. Oy sayım dökümü sırasında resmi görevlilerin tuttuğu cetvel gibi biz de kendi cetvelimizde notlarımızı alacağız. Sayım esnasında tek bir oyun bile öneminin farkında olarak süreci dikkatle takip edeceğiz.

İmzalı sandık sonuç tutanağını titizlikle kontrol edeceğiz. Seçmen iradesi aleyhinde oluşabilecek durumlarla karşılaşmamız halinde itiraz etme hakkımızı kullanacağız. Tüm bu işlemler tamamlanıp süreç tamamlanıncaya kadar görevli bulunduğumuz sandık alanından ayrılmayacağız. Gönüllü oy nöbeti 28 Mayıs 2023 seçim günü saat 16.00'da başlayacak."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023