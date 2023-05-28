AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Önünde Kutlama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik artıyor. İl Başkanlığı önünde kutlama yapan partililer araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atıyor. Yabancı basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği il başkanlığında gazetecilerin de bekleyişi sürüyor.