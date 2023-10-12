AK Parti Karaman İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

AK Parti Karaman İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları kınandı.

AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, parti il binasında düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Dünyanın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir."