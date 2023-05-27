AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ikamet adresi farklı şehirlerde olanlara ücretsiz ulaşım sağlıyor

İkamet adresi farklı şehirlerde olanların da oy kullanabilmesi için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. İstanbul'dan 815 otobüs Türkiye'nin çeşitli şehirlerine hareket edecek. İlk otobüsler bugün öğlen saatlerinde yola çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 815 otobüsle anlaşarak ikamet adresi farklı şehirde olan vatandaşların da oy kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. İlk kafileler bugün öğlen saatlerinde yola çıktı. Türkiye'nin dört bir köşesine gidecek otobüsler vatandaşlar oyunu kullandıktan sonra geri getirecek. AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi önünden oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşlar otobüslere bindi.

"100 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZI SANDIĞA TAŞIYORUZ"

Hedeflerinin 100 bin vatandaşı taşıma olduğunu belirten AK Parti İl Başkan Yardımcılarından Recep Aslıyüksek, "İstanbul AK Parti İl Başkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yaptığımız seçmenlerimizi sandığa taşıma işlemlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yarın yapılacak olan seçimde seçmenlerimizi sandığa taşımayla ilgili gerekli bütün çalışmalarımızı yaptık. Allah'ın izniyle tüm seçmenlerimizi kazasız belasız taşıyacağız. Taşımayı önceki sistemden farklı bir şekilde 4 koldan gerçekleştiriyoruz. Hava, deniz, kara ve demiryoluyla taşıma yapıyoruz. Hem İstanbul'dan Anadolu'ya hem de Anadolu'dan İstanbul'a böyle bir taşıma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yarın başarılı oluruz. 14 Mayıs'ta yaklaşık 50 in vatandaşımızı sandığa taşıdık. Şimdi ise 100bin civarında vatandaşımızı sandığa taşıyoruz. Gerek Anadolu'dan gerekse de İstanbul'dan. 100 bin ya da üzerinde olmasını bekliyoruz. 3 bölgeden otobüslerimiz kalkıyor" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLERLE İLETİŞİME GEÇTİK"

Yaşlı ve engelli vatandaşların taşınmasıyla ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, "14 Mayıs seçimlerinde engelli ve yaşlı olan seçmenimizden 25 bin 462 vatandaşımızı sandıklarına taşıdık. 28 Mayıs'ta da aynı operasyonu sadece İstanbul'da 39 ilçemizden gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı da bundan önce bir arada olduğumuz teşkilatlarımızın faaliyet içerisinde olduğu yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla tekrardan iletişime geçtik. Onların da çevresinde ihtiyaç sahibi bireylerle iletişime geçtik. Yarın için de hedef olarak 50bin hedef koyduk. 25 binden yaklaşık 50 bine yakın seçmenimizi taşıyacağız" şeklinde konuştu.