AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Seçim sürecinde itirazlar olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sürecinde gerçekleştirilecek saha çalışmaları hakkında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu. Kabaktepe, "Muhakkak maddi hatalar olur, partiler tespitlerini yapıyor, bizim de tespitlerimiz var, bu tespitlere itirazlar oluyor. Bizim de İstanbul'un bazı ilçelerinde itirazlarımız var. Diğer partilerin de itirazları var. Bunlar her dönemde olacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sürecinde gerçekleştirilecek saha çalışmaları hakkında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Kabaktepe, seçim gecesi ve 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE'NİN OLGUNLUKLARINI ANLAYAMACAKLARININ GÖSTERGESİ OLMUŞTUR"

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELERİ LAZIM"

"MASAYA VURARAK BİR BAŞKALDIRI DEĞİL ÇARESİZLİK GÖSTERMİŞ OLDUNUZ"

"İSTANBUL'A YAKIŞIR BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNİN YAŞANACAĞINA İNANIYORUM"

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZIN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Kabaktepe, deprem bölgesinde çalışan İBB görevlilerinin tehdit edildiğini iddia ederek, "Bir kurum bir belediye nasıl olur da, çıkan oylara göre ilgili binada depremzedenin misafir olup olmamasına karar verir ? Mesela takip edeceğimiz bir husus var. Deprem bölgesinde sandıklar oluşturuldu. Oluşturulan sandıklarda diyelim Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gönderdiği görevliler var. Bizim de görevlilerimiz var. 300'e yakın gönderdiği görevliler bir sandıkta oy kullandı. Bize çalışanların 'Eğer bu sandıktan CHP birinci çıkmazsa işinize son vereceğiz' diye tehdit edildiklerine dair bilgi geldi. Bunu teyit etmedik. O sandığı bulacağız. O sandığın sonuçlarına bakacağız. Sandığın sonuçlarından sonra eğer İBB böyle bir şey yaparsa onun da takipçisi olacağımızın altını çizmek istiyorum. Biz istersek 250 binle orada olalım oluruz, 350 binle orada olalım onu da oluruz. Böyle bir gereklilik hissedersek oluruz. 1 milyon 700 bin kişilik bir miting yapan teşkilatın sandıklarda 200 bin kişiyle olmaması düşünülmez. Biz 28 Mayıs'ta dersek ki 'Biz karar verdik. Sandıklarda 572 bin 312 kişi olacağız oluruz. Hiç kimse de bundan tereddüt etmesin" dedi. Kabaktepe, " Miting yapmayacağız. Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bazı vatandaşlarımıza halkımıza yaptığımız ziyaretler ve birtakım sektörel buluşmalar " diye konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023