AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 'Türkiye sana emanet' reklamı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesaplarından 'Türkiye sana emanet' başlığı ile bir reklam filmi paylaştı. 'Bir değeri, gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almak emanettir' ana fikriyle hazırlanan reklam filminde, Türkiye'nin 7'den 70'e değerleri yansıtıldı. 14 Mayıs'a günler kala hazırlanan reklam filmi ile seçimlerin önemine vurgu yapıldı. Filmde 'emanet' konusu öne çıkarıldı. Filmin sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen 'Türkiye sana emanet' mesajına yer verildi.