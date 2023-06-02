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AK Parti İstanbul'dan teşkilata yerel seçim çalışmalarına başlama talimatı

AK Parti İstanbul'dan teşkilata yerel seçim çalışmalarına başlama talimatı

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara, çalışmalara başlama talimatı verdiği bildirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara, çalışmalara başlama talimatı verdiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin ardından teşkilata rehavete kapılmamaları çağrısında bulundu.

Teşkilata, 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı veren Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini, yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Politika

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