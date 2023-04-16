AK Parti İstanbul'dan rekor hedef: Hafta sonu 1 milyon hane ziyaret ediliyor

AK Parti İstanbul Teşkilatı, 3 kademe teşkilat mensupları ve milletvekili adaylarıyla 15-16 Nisan'da İstanbul'un 39 ilçesinde 1 milyon haneyi ziyaret edecek.

Ak Parti İstanbul Teşkilatı, 3 kademe teşkilat mensupları ve milletvekili adaylarıyla 15-16 Nisan'da İstanbul'un 39 ilçesinde 1 milyon haneyi ziyaret edecek. Sadece 2 günde 1 milyon haneyi ziyaret planlamasıyla yeni bir rekora daha imza atılması hedefleniyor.

Ak Parti İstanbul Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihi netleştiği günden itibaren sahada çalışmalarına hız verdi. Esenyurt, Ataşehir, Sarıyer, Kartal gibi ilçelerde 1 günde 200 bin hane ziyareti gerçekleştirildi. Yaz döneminde "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla seçmenlerle yüz yüze iletişim kuruldu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs tarihine kadar İstanbul'daki 4.5 milyon haneyi ziyaret etmeyi amaçlayan AK Parti İstanbul Teşkilatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti İstanbul Teşkilatı siyasi tarihinin en büyük günlük ziyaretlerini 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriyor. 1 milyon haneyi ziyaret etme hedefiyle yollara düşen teşkilat mensupları kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine misafir oluyor. Ziyaretlerde; milletvekili adaylarından İl ve İlçe Yönetimine, teşkilatın tüm kademelerinden katılım sağlanıyor. 20 yıldır partide görev yapmış yaklaşık 20 bin isim de ziyaretlere eşlik ediyor. Hem vatandaşlar dinleniyor hem de AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu anlatılıyor. - İSTANBUL