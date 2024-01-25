AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu Tanıttı

Ak Parti, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, " Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika