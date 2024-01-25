AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul, Medeniyetleri Buluşturan Bir Şehir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, " Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika