AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul, Medeniyetleri Buluşturan Bir Şehir
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir olduğunu belirterek, şehrin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, " Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika