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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini söyledi

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, göreve geldiğinde İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacağını belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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