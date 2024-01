AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Avcılar'ın kentsel dönüşümde ihmalkarlık nedeniyle kaybettiğini söyledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Avcılar'ın kentsel dönüşümde bugüne kadar ihmalkarlık nedeniyle kaybettiğini söyledi. Avcılar'a metro müjdesi veren Kurum, "Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakele Ispartakule mevkiine da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda açıklamalarda bulunan Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Bu yola biz 'Güzel İstanbul Yolu' diyoruz. Bu yolda biz hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Bunu biz gittiğimiz her mahallede görüyoruz. İstanbul'da Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden daha çok gayret edeceğiz. Her sokağı ile mutlu huzurlu Avcılar için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul olacak. Hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti"

Avcılar'daki kentsel dönüşüm sorununa değinen Kurum, "Avcılar'da 81 ilimizden gelen kardeşlerimiz ile 450 bin kişilik büyük ailemiz var. Bu büyük ailenin 10 mahallesinin içinde bulunduğu durumu size kısacak anlatmak istiyorum. Üzülerek söylüyorum Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Ulaşımda tesisleşme alanında burayı hep göz ardı ettiler. Adeta ortada bıraktılar. Mevcut İBB yönetimi hep başka gündemler peşinde koştu. Biz İstanbul meselelerine odaklanıyoruz ve İstanbul sorunları ile alakalı projelerimizi paylaşıyoruz. Ancak bizim bu açıklamalarımızdan öyle ki rahatsız olmuşlar. Biz milletimize sunduğumuz projelerimizi hayallerimizi paylaştığımızda hemen bir algı çerçevesinde farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul meselelerine odaklanmak, 'sadece İstanbul' demek yerine İstanbul'u bir ikbal ve gelecek kaygısı görüp İstanbul halkını yalnız bırakanlar aslında İstanbul'un sorunlarına, ulaşımdaki çilesine, deprem riskine odaklansalardı işte bugün İstanbul'daki kaos ve karmaşa yaşanmazdı. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Gündemimiz İstanbul olacak, İstanbul halkı olacak" şeklinde konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz"

İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum "Maalesef farklı gündemler peşinden koşanlar, kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar bugün baktığınızda birçok hizmeti bekliyor. Avcılar artık yeter diyor. Siyaset er meydanıdır. Ben de karşınızdayım. Size söz veriyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz. 1 Nisan sabahı ilk iş olarak Avcılarda dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

"Halkalı'dan metroyu Avcılar'a kadar bir durak daha uzatacağız"

Avcılar'a metro müjdesi veren Kurum, "Biz göreve gelir gelmez Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakele Ispartakule mevkiini biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Biz başladık mı o şantiyede gece gündüz çalışırız. Biz üretiriz, çalışırız, söz veririz, sözümüzü de tutarız" diye konuştu.

"İstanbul'da metronun ulaşamadığı tek bir ilçe bırakmayacağız"

İstanbul'da da metro ağını genişleteceklerini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Koca 5 yılda 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Biz ulaşım çilesini çözmek istiyorsak eğer dünyanın modern şehirlerinde olduğu gibi burada da metro ağını güçlendirmek zorundayız. Hedefimiz İstanbul'da metronun ulaşamadığı tek bir ilçe bırakmayacağız. Bu ilçede hala 25 sene önce inşa edilen kültür merkezi, nikah sarayı ve parklar kullanılıyor. Yeni bir kültür merkezi var mı, nikah salonu var mı yok. Burada yapılan salona Avcılar sığmıyor. 81 ilde sayısız tesis yapmış bir kardeşinizim. Avcılar'da da gençlerimiz için spor salonlarımızı kültür ve sosyal tesislerimizi kurmaya, yeni kapalı otaparklar yapmaya söz veriyorum. Kültür ve spor merkezimizin inşasını inşallah bitirdiğimizde ismini de ülkemizin gururu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu koyalım mı. İnşallah Avcılarımıza sözümüz söz"

"İstanbul'da artık değişim vakti gelmiştir" diyen Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden yükseliş dönemi başlayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL