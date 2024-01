Murat Kurum: Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini inşa edecek

Sultangazi'de "Gençlerle Biz Bize" programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Gençlerimizin Türkiye yüzyılını inşa edeceklerine yürekten inanıyoruz. En güzelini ve en iyisini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye kazandıracaklar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle Biz Bize" programına katıldı. Murat Kurum'un yanı sıra programa AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda genç katıldı. Program, gençlerin Murat Kurum'dan isteklerini içeren röportajlar şeklindeki video gösterimi ile başladı. Daha sonra Kurum, gençlere yönelik projelerinden bahsederek, sorularını yanıtladı. Etkinlik sonunda ise Kurum'un çalışmalarını içeren soru cevap şeklinde bir oyun oynandı. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olanlara tablet hediye edildi.

"Gençlerimizin Türkiye yüzyılını inşa edeceklerine yürekten inanıyoruz"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Tüm İstanbullularla el ele verip inşallah Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine Fatih'in torunlarıyla, bu güzel yavrularımızla hep birlikte çıkacağız. Gençlerimizin Türkiye yüzyılını inşa edeceklerine yürekten inanıyoruz. En güzelini ve en iyisini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye kazandıracaklar. Tüm İstanbul'da huzurun ve güvenin tesis edilmesi adına her şeyi yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Kız çocuklarımız, gençlerimiz sokakta huzurla, güvenle yaşayacaklar. Her mahallede ihtiyaçlarını giderebilsinler istiyorum" dedi.

"Hedefimiz şu an 64 dakika olan ulaşım süresini yapacağımız tüm projelerle birlikte 39 dakikaya düşürmek"

Ulaşımla ve kentsel dönüşümle ilgili projelerinden bahseden Kurum, "Ulaşımdaki trafik çilesini bitirmek adına metro ağını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız, Silivri'ye metrobüs götüreceğiz, 250 bin araçlı otoparkla birlikte otopark sorununu çözeceğiz. Artık bisiklet her evde olsun. İki yakaya 122 kilometrelik iki tünel projemiz var. 5 yıl sonunda İstanbul'da yoğun saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaşıyor. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimin ömründen 3 buçuk yıl trafikte geçiyor. Yılda 288 saatinizi trafikteki bu çilede kaybediyorsunuz. Hedefimiz, şu an 64 dakika olan ulaşım süresini yapacağımız tüm projelerle birlikte 39 dakikaya düşürmek. İstanbullular en az 25 dakika kazanmış olacak. Ulaşım çilesinin dışında bir de deprem riskimiz var. İstanbul bir deprem şehridir. Depremde bir yakınımızı, dostumuzu, komşumuzu kaybettik. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bu yüzden 650 bin konutu 5 yıl içerisinde KİPTAŞ eliyle yapacağımız planlama ve kentsel dönüşüm destekleriyle ve çok önemsediğimiz 100 bin kiralık konutu 39 ilçemizde yetecek şekliyle yaparak bu deprem riskini de bertaraf etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz"

Gençlere yönelik projelerini anlatan Murat Kurum, "Öğrencilerimize yüzde 40 indirim yapacağımızı müjdeledik. O indirimi göreve gelir gelmez de ilk meclis toplantısında hep birlikte alacağız. Gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. İstanbul'da okuyan her üniversite öğrencisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden her yıl 10 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Burada yaşayan gençlerimiz bizim sosyal tesislerimizden ve anlaşmalı olduğumuz yerlerden İstanbul Genç kartına yüklediğimiz indirimlerle faydalanacak. Bu indirimler yüzde 50'ye kadar olacak. 39 ilçeye 100 bin paylaşımlı ofis kuracağız. Okulunu bitiren gencimiz için de her türlü hizmetin verildiği ofislerden çok makul ücretlerle faydalanabilecek. 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Evlenmeyi bekleyen gençlerimize bizim destek olmamız lazım. Yeni evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği veriyoruz. Memlekete giden kardeşlerimize yılda iki defa otobüs biletlerinin yarısını biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine gençlerimize destek olacağız dedik. Öğrenci evlerine her ay 25 metreküp doğalgazı biz veriyoruz. Bu sayede güvenle, huzurla okuyacak ve mutlu olacaklar. Part time çalışan gençlerimize saatte 200 TL destek ödemesi yapacağız. İlkokula gidecek tüm çocuklarımız belediyemizin otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Okullarımızda temizlik ve beslenme gibi ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Okullarımıza ve ailelerimize destek olacağız. 31 Mart akşamı tüm İstanbul'a ve Türkiye'ye çok önemli bir mesaj vereceğiz. 31 Mart akşamı gençlerimizle birlikte İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bu seçimi, 31 Mart'ı gençler alacak"

Etkinliğe katılan öğrenci Behçet Kurubaş'ın 'Biz sizler için ne yapabiliriz?' sorusuna cevap veren Kurum, "Siz zaten her şeyi yapıyorsunuz. Ben hep bu bir gençlik hareketi olacak dedim, o yüzden bu seçimi, 31 Mart'ı gençler alacak. Buradaki ve İstanbul'da yaşayan tüm gençlerimizle birlikte biz 31 Mart akşamı İstanbul'a çok güzel bir mesaj vereceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Ben de sizin bir ağabeyiniz, genç başkanınız, genç kardeşiniz olacağım. Sizlerle el ele İstanbul'un her yerini yeniden inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sosyal yardımda herkese eşit mesafede duracağız"

Özel üniversitede okuduğu için maddi ve ulaşım açısından yardım edilmediğini belirten bir öğrencinin kendilerine de yardım yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Biz sosyal yardımları yaparken sürdürülebilir ve adaletli olsun istiyoruz. Sosyal yardımda herkese eşit mesafede duracağız. Gençlerimize burs veriyorsak eğer adaletli bir şekilde burada okuyan her bir gencimize vermek zorundayız. Biz orada kimliğine, tutumuna, durumuna, tavrına bakamayız. Bize gelip başvuran öğrencimiz özel ya da devlet üniversitesinde fark etmez başvuruyorsa demek ki ihtiyaç sahibidir. Biz ihtiyaç sahiplerine destek olup adaletli bir sosyal yardım politikasını işliyor olacağız. Sen şurada okuyorsun diye bir ayrım olamaz. Ulaşımda devlet üniversitesinde okuyan, özel üniversitede, vakıf üniversitesinde okuyan gençlerimiz de aynı imkanlardan faydalanacak. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz."

Kurum, programda sohbet ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - İSTANBUL