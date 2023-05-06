AK Parti İstanbul 3'üncü Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü Bağcılar'da Şanlıurfalılarla Buluştu

Ak Parti İstanbul 3'üncü Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, Bağcılar'da Şanlıurfalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfalı AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, başta Şanlıurfalılar olmak üzere Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarla Bağcılar'da buluştu. Göztepe'de Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Süslü'nün yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

"SÖZÜMÜ YERİNE GETİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞU İLE KARŞINIZDAYIM"

Programa katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunarak başlayan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Gülpınar, "Tam 4 yıl oldu sizlerle yine bir seçim çalışması için bir araya gelmiştik. Hatırlarsanız o zaman size önümüzdeki dönem bir daha milletvekili adayı olmayacağım demiştim. Bugün sözümü yerine getirdim ben bilerek milletvekili adayı olmadım. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Sözümü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ile karşınızdayım. Ama siyaseti bırakıyorum partimi bırakıyorum demedim. Hele hele liderimi bırakıyorum, Recep Tayip Erdoğan'ı bırakıyorum asla demedim. Bugün de burada bir kez daha dosta düşmana vurguluyorum ben ne partimi ne liderim Cumhurbaşkanı'm Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakmıyorum, sizin de bırakmayacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

"HEP BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kürsüde bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs için birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bugün burada bu salonda 14 Mayıs'ta Türkiye'yi soldurmak isteyenlere, Türkiye'nin olmasını isteyenler olarak en güzel cevabı, en güzel sedayı vereceğinizi gösteriyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz, biz inanıyoruz ki memleketimizin birliği ve beraberliği 85 milyon kardeş olarak hep beraber hareket edeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Yıldız Hanım sadece bizim milletvekilimiz değil teşkilatımızda da 'Yıldız' gibi çalıştı onu sizlere emanet ediyoruz" dedi.

"KİM OLDUĞUMUZDAN HİÇ VAZGEÇMEDİK"

Konuşmasına Kürtçe olarak vatandaşları selamlayarak başlayan Süslü, "İnsanlık bitti diyorlar, kardeşlik bitti diyorlar. Biz biliyoruz ki hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyla kan bağı ile olmasa da can bağıyla kardeşiz. Habil ile Kabil arasında bir kavga vardı biz Habilcilerden olduk. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attı biz Yusuf olduk. Hz. İbrahim gibi o topraklarda büyüyen insanlar her zaman haksızlığa, zulme dimdik durmaya başladık. Biz inandığımız yoldan, kültürümüzden, kim olduğumuzdan hiç vazgeçmedik. Bunun için dik durduk dik durmaya da devam edeceğiz. Kolay şeyler yaşamadık. Bizim mollalarımızı idam ettiler bizi geride bırakmak, yok saymak için ellerinden gelenleri yaptılar. Ama onların kıymetli evlatları yetiştiler sadece Türkiye'de değil Fransa'da ve dünyanın birçok yerinde Müslümanca, kardeşçe kim olduğunu unutmadan var ettiler" diye konuştu.