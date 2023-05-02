AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel Esenyurt'ta seçim çalışmalarına devam ediyor

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel, Esenyurt'ta seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, seçim çalışmalarını bugün Esenyurt'ta sürdürdü. Öğlen namazı sonrasında cami cemaatiyle görüşen Yüksel ardından ise bölgede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yüksel, yolda karşılaştığı çocuklara da oyuncak dağıttı.

"VATANDAŞIMIZ NEREDE BİZ ORADAYIZ"

Yüksel, "Vatandaşlarımız sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyor. 14 Mayıs'ta bir demokrasi bayramı yaşayacağız. Bu millet 14 Mayıs'ta sözde karar de gelecekte milletindir diyecek. Tekrardan AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmetleriyle yola devam edeceğini ilan edecek. Gerçekten öyle bir zamandan geçiyoruz ki bir yandan pandemi bir yandan etrafımızda savaşlar var. Bununla birlikte güçlü bir liderimiz ve güçlü bir Türkiye idealiyle birlikte hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Her gün birden fazla açılış yapıyoruz. Bazıları 40 günde kalp işareti yapamadılar. Hiç yoruldum dediğim olmadı. Merdivenleri vatandaşlarımıza ulaşmak için ikişer üçer çıkıyoruz. Vatandaşımız nerede biz oradayız, yüz yüze siyaset yapıyoruz. Dertlerini dinliyoruz onlara yaptıklarımızı anlatıyoruz sorunlarına cevap veriyoruz. Biz enerjimizi milletimizin duasından alıyoruz onların desteğinden alıyoruz. Yorulmak mümkün değil. Durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.