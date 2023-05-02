AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük, Bağcılar'da vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Bağcılar, Mahmutbey Mahallesinde esnaf ile buluşan AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük, parklarda vatandaşlarla sohbet etti.

"İNANILMAZ BİR TEVECCÜH VAR"

Bölük, "Gençlerimiz bu seçimi çok hayatı bir seçim olarak kabul etmiş durumda. Herkes Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele verdiğini görüyor. Bu mücadeleyi en iyi yönetecek kişi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu şuradan daha iyi anlıyoruz. Biz bir esnafımıza ziyarete gittiğimiz zaman, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettiğimiz zaman yüzlerde inanılmaz bir gülümseme oluyor. Teknofest 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Vatandaşlar, 'Teknofest neden daha uzun sürmedi' diyor. Vatandaşlarımız, TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için çok uzun süre beklediklerini, çocuklarının mutlaka gemiyi görmesini istediklerini söylüyor. İnanılmaz bir teveccüh var, savunma sanayimizin bağımsızlığımıza sağladığı katkı noktasında vatandaşımız çok rahat. Atatürk Havalimanı bir festival yeri gibiydi, muhteşem bir atmosfer vardı" dedi.