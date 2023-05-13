Murat Bağdatlı, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan olacak ve AK Parti'nin tek başına iktidar olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin dünyada saygın bir konuma geldiğini belirtti.

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Murat Bağdatlı seçim çalışmalarını tamamladı. Bağdatlı, "15 Mayıs sabahında Türkiye'nin cumhurbaşkanı yeniden sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak, AK Parti de mecliste en çok milletvekiline sahip iktidar partisi olacak. AK Parti tek başına iktidar olarak yoluna devam edecektir" dedi

Murat Bağdatlı, vatandaşların ve gençlerin kirli pazarlıkları gördüğünü söyleyerek, "Sahada gözlerinizle aslında her şeyin farkına varıyorsunuz. Kimin ne yapmak istediğini seçmen çok iyi biliyor. Kimin neler yaptığını da biliyor. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kadrolarının ülkenin başında olduğu dönemlerde bu milletin çektiği ızdırabı 15 yaşındaki çocuğa bile sorsanız size anlatabiliyor. Çünkü o günlerde çekilen eziyeti annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden dinlemiş."

'SAYGIN BİR ÜLKE OLDUK'

Türkiye'nin dünyada saygın bir konuma geldiğini belirten Bağdatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada saygın, prestijli ve karar verici bir ülke konumuna gelmişse AK Parti sayesinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gelmiştir. ve bu üstünlüğü yine AK Parti devam ettirecektir.

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