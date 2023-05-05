AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu Sultangazi'de seçim çalışmaları yaptı

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu, Sultangazi'de semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aday Eminoğlu, Sultangazi semt pazarında seçim çalışmalarına devam etti. Vekil adayı, vatandaşları 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek mitinge davet ederek, destek istedi.

"VATANDAŞLARLA HEMHAL OLDUK"

Ak Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Eminoğlu, "Biz her gün sahadayız. Cadde cadde, sokak sokak, adım adım geziyoruz. Semt pazarlarımızı, her yeri ziyaret ediyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye çok ciddi bir teveccüh ve rağbet var, bunu görüyoruz. Özellikle sahadaki arkadaşlarımızın ilgi ve alakasını görüyoruz. Bugün de Sultangazi semt pazarındayız. Burada pazar esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla hemhal olduk. Onlar da Cumhurbaşkanımıza desteklerini ifade ettiler. İnşallah bu sahadaki durum sandığa da en güçlü şekilde yansıyacaktır. 14 Mayıs'ta güçlü zaferi inşallah hep beraber göreceğiz. Vatandaşımız bu seçimin patates, soğan seçimi olmadığının farkında. Bu seçimin gerçekten Türkiye Yüzyılı seçimi olduğunu, yüzyılın nişanesi olacak seçim olduğunu biliyorlar. Birçok gencimiz, çocuklarımız, kadınlarımızla bir aradayız. 100 yıla sığacak çalışmayı 20 yıla sığdırmış yerli ve mili bir liderimiz var" diye konuştu.