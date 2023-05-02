AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Çelik, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm önerini dile getirdi. AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu vatandaşlara anlatan Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Çelik, "Ciddi anlamda Cumhurbaşkanımıza bir teveccühe şahit oluyoruz. Tabii ki bizi çok mutlu ediyorlar. Sadece Beşiktaş'ta değil tüm ilçelerimizde adaylarımızla birlikte hummalı bir çalışmamız var. Gittiğimiz her yerde cumhurbaşkanımıza olan teveccüh ve güveni görmek bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Vatandaşın bir talebi olduğunda veya bir eleştirisi olduğunda iletilecek makam olarak yine bizi görüyorlar. Ters giden bir durumda bunu düzeltebilecek merci olarak da vatandaşın bizi görmesi ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Son 20 yıldır tutamayacağı sözleri vermeyen, verdiği her sözü tutan ve yaptıklarını eserlerle ortaya koyan, somut adımlarla vatandaşımıza hizmet etmiş olan bir siyasi iktidar olduğumuz için bunun meyvelerini sokakta görebiliyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZİN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, "Vatandaşlarımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ciddi manada şikayeti olduğunu görüyoruz. Özellikle şikayetlerini iletecek merci bulmakta zorlandıkları, ilettikleri zamanda ise geri dönüş noktasında ve hizmetlerin ulaştırılması noktasında yaşadıkları sıkıntıları vatandaşlar bize aktarıyor. Tabii ki bizler de seçimlere çok kısa zaman olduğu için Allah'ın izniyle hep beraber çok çalışarak İstanbul'u geri alıp tekrar hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için çok sabırsızlandığımızı ifade ediyoruz. Biz ülkemiz ve milletimizin için cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra bir kez daha ruhsatı alıp çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.