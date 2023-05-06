AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday Zeytinburnu'nda Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday, Zeytinburnu'nda düzenlenen sevgi yürüyüşüne katılarak vatandaşlara karanfil dağıttı.

Sümer Mahallesi'nde gerçekleşen yürüyüşe AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, parti mensupları ve vatandaşlar da katıldı.

"AZİZ MİLLETİMİZE HER ZAMAN ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

Günday, "20 günü aşkındır ilçe ilçe, semt semt dolaşıyoruz. Bugün de Zeytinburnu ilçemizdeyiz. Gördüğümüz manzara şu, bugün yine sevgi yürüyüşünde göreceğiz, vatandaşımız çok büyük bir teveccühü var ve bu teveccühü giderek katlanıyor. Şurada 9 günlük bir zamanımız kaldı. Bu zamanda bu teveccühün doruk noktaya çıkacağına inancım tamdır. Milletimizin ferasetine ve vefasına inanıyoruz. Bunu her gittiğimiz yerde görüyoruz. Fevkalade sevgi gösteriyle karşılaşıyoruz. Bu münasebetle aziz milletimize her zaman şükran duyuyoruz" dedi.

"İSTANBUL MİTİNGİMİZ DAHA BÜYÜK OLACAK"

İstanbul mitingi ile alakalı Günday, "7 Mayıs'ta büyük İstanbul mitingimiz var. Biz de ilçelerimizde, teşkilatlarımız harıl harıl çalışıyor. Bütün üyelerimizi seçmenlerimizi bizzat aramak suretiyle büyük İstanbul mitingine davet edeceğiz. İzmir ve Ankara mitingleri muhteşem oldu. Elbette İstanbul mitingimiz daha muhteşem olacak, daha büyük olacak, 14 Mayıs zaferimizin işaret fişeğini vermiş olacağız" diye konuştu.