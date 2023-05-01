Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ebru Saraçoğlu, kadın çalışanlarla buluştu

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ebru Saraçoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ümraniye'de çalışan kadınlarla bir araya geldi. Hem dükkanlarında esnaflık yapan hem de pazarda tezgah açan kadınlar ile sohbet eden Saraçoğlu, vatandaşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ebru Saraçoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ümraniye'de çalışan kadın ve erkek esnaf ve pazarcılarla buluştu. Ümraniye'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Saraçoğlu, abla kardeş olan iki kadın esnafın açtığı giyim mağazası ile ayakkabı mağazasına girerek kendileriyle sohbet etti. Saraçoğlu, mağazacılık yapan abla kardeşe girişimlerinden ötürü tebriklerini iletti. Çevre esnafı da ziyaret eden Saraçoğlu daha sonra mahalle pazarına da girerek hem pazarcı esnafı hem de vatandaşla bir araya geldi. Pazarda çorap tezgahı açan bir kadınla muhabbet eden Saraçoğlu diğer pazar esnafı ile de sohbet ederek kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Açıklamalarda bulunan Ebru Saraçoğlu, "Yapmış olduğumuz bugünkü Ümraniye çalışmamızda hem esnafımızı gezdik 1 Mayıs münasebetiyle. Hem de vatandaşlarımızla daha yakın temasta bulunabilmek için pazarı ziyaret ettik. Çok güzel teveccühler var. Milletimiz ferasetini gösteriyor aslında. Baktığınız zaman diğer tarafta konuşulanların dışında 'yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' cümlesini burada çokça duyduk. Bu konuda mutluluk duyarak çalışıyoruz. Biz her gün sokak sokak, kapı kapı ve ev ev ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Ben Rumelili milletvekili adayı olduğum için, Rumeli, Balkanlarla ilgili de özel çalışmalarda onlarla buluşmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Balkanlı hemşehrilerimizin de ciddi teveccühü var. Elimizden geldiğince sahada olmaya, Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını anlatmaya, Türkiye Yüzyılına vatandaşlarımızla birlikte çıkmaya hazırız ve çalışmalara devam ediyoruz" dedi.