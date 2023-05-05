AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, Sancaktepe'de esnaf ziyareti yaptı

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Dükkanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek giren Ercan, esnafın taleplerini dinledi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar ve ileriye dönük projelere ilişkin bilgi aktaran Ercan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekildi.

Tuğba Işık Ercan, esnaf ziyaretlerine ilişkin, "Esnaf ziyaretlerimizde hemen hemen her sektörle yüz yüze kalıyoruz. Her sektörün derdini dinliyoruz yeri geldiğinde tabii ki bazı ekonomik sorunlardan bahsediyorlar halkımız, zaman zaman yerel sorunlardan da bahsediyorlar. Sancaktepe'deyiz, AK Partili Sancaktepe Belediyemiz pek çok sorunlarını zaten yerinde gideriyor. Bunun haricinde var olan bazı sorunları da bize ilettiklerinde hemen hemen bu hallolmayan sorunların bizimle ilgili değil İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaynaklı olduğunun farkına varıyoruz. Vatandaşlarımız ekonomik sorunların çözümlerinin AK Parti ile birlikte geleceğine inanıyorlar, hamdolsun. 14 Mayıs'tan sonra çok güçlü bir iktidarla çok daha güzel çalışmalarla halkımızdaki var olan sorunları da çözmeye, azimliyiz, gayretliyiz" dedi.