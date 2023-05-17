AK Parti Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye çıkardı

Ak Parti kesin olmayan sonuçlara göre Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Yapılan düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun son verilerini aktaran AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, "AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İyi Parti'nin Isparta'daki oyu ise 48 bin 271'dir" dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası AK Parti Isparta İl Başkanlığı, ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hata tespit ederek, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye çıkardığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, "İtiraz dilekçelerini görüşmek üzere bugün toplanan ilçe seçim kurulu yaptığımız itirazlardan bir kısmını haklı bularak düzeltme yapmıştır. Buna göre Isparta merkez Fatih Mahallesi'ndeki 1208 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 108 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 9 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 108 oy partimiz lehine düzeltilmiştir. Yine Isparta merkez Kışlaköy'deki 1531 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 183 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 8 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 183 oy partimiz lehine düzeltilmiştir. Yine Isparta merkez Anadolu Mahallesi'ndeki 1013 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında Cumhur İttifakı'na ait 1 oyun birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine eksik yazıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, Cumhur İttifakı'na ait 1 oy düzeltilmiştir. Buna göre partimizin oyuna 274 oy ilave edilmiş, Cumhur İttifakı'nın oyuna 1 oy ilave edilmiştir" dedi.

İyi Parti'ye de 25 oy ilave edildi

Açıklamasında İyi Parti lehine 25 oyun düzeltildiğini dile getiren Keskin, "Ayrıca İyi Parti'nin itirazını görüşmek üzere toplanan ilçe seçim kurulu İyi Parti'nin Isparta merkez Büyükhacılar köyündeki 1510 numaralı sandıkta aldığı 25 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, İyi Parti'ye ait 25 oy da İyi Parti'nin lehine düzeltilmiştir. Buna göre İyi Parti'nin oyuna da 25 oy ilave edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun son verilerini açıklayan Keskin, "AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin Isparta'daki oyu ise 48 bin 271 olarak bulunmaktadır. Bu son veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin 2 milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda sürecin daha iyi anlaşılması için şeffaf bir şekilde yanlışlığı gösteren ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını ve düzeltme öncesi ilçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarını sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. 28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilimizi partimiz adına milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023