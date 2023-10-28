AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Akbulut Toprağa Verildi
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi İzzet Akbulut toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kütahya milletvekilleri ve ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlar da katıldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi hayırsever iş insanı İzzet Akbulut toprağa verildi.
47 yaşında hayatını kaybeden İzzet Akbulut'un Altıntaş ilçesindeki cenaze namazına AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika