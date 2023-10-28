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AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Akbulut Toprağa Verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi İzzet Akbulut toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kütahya milletvekilleri ve ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlar da katıldı.