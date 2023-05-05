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AK Parti İl Başkanlığına Taşlı Saldırı

AK Parti İl Başkanlığına Taşlı Saldırı

Politika Haberleri

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, AK Parti İl Başkanlığı binasına düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, AK Parti İl Başkanlığı binasına düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Saldırgan taş ve telefonla saldırdı. Bizim partimize yönelik sloganlar da atmış. Saldırı sonucu giriş camınız çatladı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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