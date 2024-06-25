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AK Parti'de 7 il başkanlığına atama

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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