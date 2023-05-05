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AK Parti İl Başkanlığı'na taşlı saldırı

AK Parti İl Başkanlığı'na taşlı saldırı

Politika Haberleri

Ankara'da AK Parti İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunan Abdulkadir Y. gözaltına alındı. Binanın camında çatlak meydana geldi.

ANKARA'da, AK Parti İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunan Abdulkadir Y. (37), gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu. Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti. Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Politika

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