AK Parti İl Başkanlığı, İYİ Parti'ye tepki gösterdi

Bursa'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından akaryakıt zamlarını protesto etmek için yapılan basın açıklaması sonrası İYİ Parti'ye tepki gösterildi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, olayı kınayarak muhalefetin bu şekilde olmaması gerektiğini belirtti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise il başkanlığına yapılan baskını kınayarak, protesto etmenin bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.

Bursa'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından akaryakıt zamlarını protesto etmek için yaptığı basın açıklaması sonrası polisle arbede yaşayan İyi Parti'ye tepki gösterildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Bursa'da talihsiz bir olay yaşandığını söyledi.

İyi Parti İl Başkanlığının organizasyonunda İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ile Hasan Toktaş'ın katılımıyla adeta korsan siyaset yapılmak istendiğini belirten Mesten, "Açık bir provokasyon yapmak istediler. Milletvekilliği sıfatına güvenerek polisimize saldırdılar. Biz bu görüntüleri başka partilerde de ne yazık ki daha önce görmüştük." dedi.

Milletvekili olarak TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerine bu davranışları yakıştıramadığını ifade eden Mesten, "Siyaset üretemediklerinden olsa gerek, seçim öncesi 'kumar masası' diye ifade ettikleri masalardan kalktıktan sonra kendilerini adeta millete ispat etmek için ne yapacağını bilmez bir vaziyette siyaset ürettiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Osman Mesten, demokrasilerde muhalefetin en tabii hak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir zorbalıkla il başkanlığımıza girmeye çalıştılar. Muhalefet hakkınızı kullanıyorsunuz. Basın açıklaması yapıyorsunuz, yaptınız ama zorla il başkanlığına girmeye çalışmak ne demek? Milletvekilliği, il başkanı sıfatına haiz olan, hukuki ve demokratik zeminde siyaset yapan bir kimsenin tenezzül edeceği davranışlar değildir. Ben milletvekili olarak bu olayı organize eden milletvekillerini, il başkanını da buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum. Provokasyona sonuna kadar hayır diyorum."

"Muhalefet etme bu şekliyle olmamalı"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bugün çok üzücü bir hadise yaşandığını aktardı.

Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduklarını vurgulayan Gürkan, "Normal muhalefetin yapması gereken basın açıklaması yapıldıktan sonra, izinsiz bir şekilde müsaade alınmadan, bildirilmeden, il başkanlığımıza baskın yapılmasına şiddetle kınıyoruz. Protesto etme bu şekliyle olmamalı. Muhalefet etme bu şekliyle olmamalı." dedi.

Bugün yaşanan olayları 12 Eylül 1980 darbesinde yaşanan olaylara benzeten Gürkan, "Özellikle gazi meclisimizde temsil etme sıfatını kazanmış olan iki milletvekilinin ve ardından il başkanının ve 100'e yakın vatandaşın toplanarak il başkanlığımıza girmeye çalışması çok üzücü olmuştur. " ifadelerini kullandı.

Gürkan, partililerin il başkanlığına girmelerine müsaade etmeyen polislerin görevini yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize bizatihi saldırılması, onların itilip kakılması ve ardından da onların suçlanmasını da esefle kınıyoruz. Çünkü emniyet güçlerimizle herhalükarda içeriye girilmeye kalktığı takdirde çok daha büyük olayların gelişmesini önlemek için yapmış oldukları bu emniyet önlemlerinin onlar tarafından da provoke edilmesini üzülerek izlemiş olduk."