AK Parti İl Başkanının Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'da, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu'nu tabancayla ayağından yaralayıp kaçan ve yakalanıp gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Eylül Cumartesi günü, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Muhammed Mücahit Delioğlu (33), kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayıp ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille kaçtı. Yaralı Delioğlu, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve ayağındaki kurşun çıkarılan Delioğlu'nun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Delioğlu'nu vuran 2 kişinin eşkalini ve kaçış güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit etti. Ekipler daha sonra 2 şüpheliyi kaçtıkları otomobil ve tabancayla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdulselam ile Abdulkadir A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA